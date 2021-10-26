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Генпрокурор Венедиктова рассказала, сколько людей в Украине употребляют наркотики

Генпрокурор Венедиктова рассказала, сколько людей в Украине употребляют наркотики

От 1 до 1,5 миллионов украинцев употребляют наркотики, и этот показатель растет на 8-10% ежегодно.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов, сообщает "Суспильне".

"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", – сказала она.

Каждый год около 120 тысяч украинцев умирают от наркомании и связанных с ней болезней, отметила генпрокурор.

"Больше всего преступлений, связанных со сбытом наркотиков, совершаются в Киеве и Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

При этом около 20% наркотиков в Украине распространяется через Интернет.

Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. 

В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысячи уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", – рассказала Венедиктова.

Однако в этом году Национальная полиция изъяла почти в 5 раз меньше наркотиков, чем в 2020 году.

 

Агентство Телевидения Новости

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