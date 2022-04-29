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Генштаб ЗСУ: російські військові викрали понад 60 тонн пшениці з окупованого ними міста

Генштаб ЗСУ: російські військові викрали понад 60 тонн пшениці з окупованого ними міста

Російські військові викрали понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом в окупованому ними місті Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування і затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів із території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам’янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу 29 квітня.

В Офісі генпрокурора повідомили, що відкрили кримінальне провадження через викрадення загарбниками зерна з території сільгосппідприємства на Запоріжжі. В ОГП уточнили, що це сталося 26 квітня.

Раніше про те, що російські військові почали потягами вивозити зерно з Херсонської області до окупованого Росією українського Криму, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. У її дописі йдеться про те, що кримчани помітили збільшення вантажних потягів із написами «зерно» на вагонах. За інформацією омбудсмена, ці потяги належать північно-кавказькії залізниці та прямують до станцій, які межують з Херсонщиною.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів і силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Про вивезення продукції з Херсонщини до Криму повідомляли підконтрольні Кремлю кримські «чиновники».

Источник: radiosvoboda.org

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