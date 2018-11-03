ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Чекистские тролли разжигают в Британии антиисламские настроения, пытаясь насадить исламофобию

Основной тактикой российских троллей в британском сегменте "Твиттера" были попытки воспользоваться напряжением в обществе по поводу ислама и мигрантов-мусульман, сообщило на днях издание Times, ссылаясь на опубликованное исследование института Demos.

Эксперты института изучили 9 миллионов твитов, размещенных в аккаунтах, связанных с петербургской "фабрикой троллей" и пришли к выводу, что среди них преобладают твиты об исламе, цитирует данные Demos Би-би-си.

В прошлом исследователи отмечали, что в опубликованных "Твиттером" сообщениях от каналов, связанных с российскими троллями, было много агитации голосовать за "брексит". В день голосования они скоординировано призывали фолловеров отдать голос за выход Британии из ЕС. Однако нынешнее исследование показало, что тролли все же в большей степени пытались провоцировать исламофобию.

В институте отмечают, что основные аккаунты с наибольшим количеством фолловеров обращались к теме ислама чаще, чем к теме "брексита".

Еще одна интересная особенность поведения троллей заключается в том, что сначала они маскировались. В течение первых нескольких лет после регистрации аккаунтов в 2011 году они писали не про британскую политику, а в основном про фитнес и физкультуру.

После ряда нападений в Британии тролли начинали писать чаще. После нападения у Вестминстерского дворца в марте эти аккаунты опубликовали 815 твитов, которыми поделились 32 тысячи пользователей, после атаки в Манчестере было опубликовано 815 твитов, которыми поделились 5600 раз, а после нападения на Лондонском мосту в июне прошлого года было опубликовано 544 твита, которыми поделились уже более 60 тысяч человек.

Десять самых популярных твитов, опубликованных в период между мартом и июнем прошлого года, были об исламе. Среди них был такой: "Напоминание: мэр Лондона Садик Хан был адвокатом осужденного по делу о нападениях 11 сентября Закариаса Муссауи и связан с глобальным исламистским движением".

"Враждебные стороны определили слабое место наших демократий - СМИ и новости. Эти данные помогают нам понять, как именно они хотели воспользоваться этими слабыми местами. Они показывают, в какие моменты мы как общество наиболее уязвимы для лжи и дезинформации. После трагедии или в моменты общественного негодования операции по влиянию имели наибольший успех", - говорит представитель института Алекс Красодомски-Джонс.

Demos проанализировал 9 миллионов твитов из аккаунтов, связанных с российскими троллями. 3,1 млн из них были на английском, 83 тысячи были нацелены на британских пользователей.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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