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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Русский шпионаж угрожает Германии

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Русский шпионаж угрожает Германии

По информации немецкого издания Focus, российские спецслужбы разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена Холодной войны.

«Почти 200 штатных сотрудников разведки скрыто действуют в Германии для вербовки информантов из сферы политики, экономики, армии и СМИ», - сообщает издание со ссылкой на новые сведения Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции.

«Большинство российских шпионов работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне. Один из наиболее активных вербовщиков новых агентов официально отвечал за уход за российскими военными захоронениями», - пишет издание.

«По данным служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политический шпионаж в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее».

«Местные руководители агентов в московском посольстве в Берлине являются сотрудниками российской службы внешней разведки СВР, ФСБ, а также военной спецслужбы ГРУ».

Агенты ГРУ, вероятно, участвовали в теракте против Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в районе Моабит в Берлине, указывает издания со ссылкой на свои источники в спецслужбах Германии.

Федеральная прокуратура Германии исходит из того, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков «получил помощь в выслеживании убитого Хангошвили - возможно, из российского посольства», напоминает Focus.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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