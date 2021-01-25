Главбух госпредприятия пытался скрыть от налоговиков более 157 млн грн

В связи с тем, что ущерб государству был возмещен, главный бухгалтер освобожден от уголовной ответственности

Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование по факту уклонения от уплаты обязательного платежа части чистой прибыли руководством госпредприятия.

Как сообщает пресс-центр ГФС, главный бухгалтер одного из государственных предприятий занизил обязательства по доходу, подлежащему уплате в госбюджет Украины, и внес эти ложные сведения в налоговую и статистическую отчетность.

Таким образом, по информации налоговиков, он уклонился от уплаты обязательного платежа в особо крупных размерах — более 157 млн грн.

Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым работниками налоговой милиции мерам обязательный платеж и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

В январе 2021 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности главного бухгалтера этого предприятия в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.

Напомним, 18 ноября Министерство инфраструктуры отстранило от исполнения обязанностей директора порта "Черноморск" Александра Попова на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

12 декабря Высший антикоррупционный суд 12 определил задержанному на взятке исполняющему обязанности директора госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля с альтернативой выхода под залог в размере 2 тыс. 102 грн.

Его подозревают в то, что он требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами.

Источник: delo.ua

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