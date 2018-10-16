Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:55
Просмотров: 74

Главе администрации Новобаварского района Харькова смягчили меру пресечения

Главе администрации Новобаварского района Харькова смягчили меру пресеченияТаким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

К Цибульник применили ночной домашний арест. Она должна находиться дома с 22.00 до 7.00. 

Татьяну Цибульник подозревают в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, вопреки закону «О предотвращении коррупции», она не указала в декларации драгоценности стоимостью свыше 600 тысяч гривен. Украшения изъяли во время обыска в рамках другого уголовного производства — по факту хищения средств и присвоения имущества, предназначавшегося для нужд учреждений образования.

Вину в декларировании недостоверной информации Цибульник не признаёт и называет украшения недорогими. 

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Цибульник избрали в июле. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 