Главе КСУ сообщили о подозрении в даче ложных показаний и подкупе свидетеля

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкого, которого в конце декабре президент Владимир Зеленский отстранил от должности на два месяца.

Судью обвиняют по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний, говорится в заявлении ГБР.

Впервые в истории независимой Украины председателя Конституционного суда пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Сегодня, 19 января, охрана не пустила Тупицкого в Конституционный суд.

ГБР выражает возмущение, что, несмотря на статус подозреваемого, Тупицкий "продолжает прибывать на рабочее место" и "препятствовать" следствию.

"Более того - председатель КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место", - говорится в заявлении ГБР.

"Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанные с его участием в уголовном производстве", - добавляет ведомство.

ГБР отмечает, что отстранение Тупицкого от должности необходимо, чтобы "предотвратить воздействие последнего на других свидетелей".

Напомним, конфликт вокруг КС возник в конце октября, когда суд фактически отменил систему электронного декларирования, чем нанес удар по всей антикоррупционной реформе, а значит - и отношениях Украины с ЕС и МВФ.

Президент попытался распустить Конституционный суд через парламент, но в конституционности такого решения возникли сомнения у депутатов. В конце концов уголовную ответственность за недостоверное декларирование вернули, но тюрьма нарушителям больше не угрожает.

В конце декабря президент подписал указ, которым отстранил Тупицкого от работы на два месяца, но в КС документ назвали "юридически ничтожным" и заявили, что выполнять его не будут.

Перед этим в сети обнародовали записи разговоров, которые компрометируют руководителя КС-за возможной коррупции.

Но 19 января Тупицкого в здание КС не допустили сотрудники УГО во исполнение запроса ГБР и указа президента.

Агентство Телевидения Новости