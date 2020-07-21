Главврача одной из харьковских больниц обвиняют в растрате почти 3 млн грн.

Следователи направили в суд обвинительный акт по факту служебной халатности главного врача одного из харьковских медучреждений. Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, действия мужчины нанесли государству ущерб в сумме почти 3 млн. грн.

Досудебным расследованием установлено, что предприниматель при исполнении договора о закупке товара (альбомов для новорожденных) присвоил крупную сумму денег. Работники полиции установили причастность к совершенному преступлению главного врача одного из медицинских учреждений Харькова. Он не проверил фактическое наличие товара по договору о закупке, подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата на сумму 2 млн. 864 тыс. грн.

Следователь Московского отдела полиции проводит досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками СБУ в Харьковской области.

20 июля в Московский районный суд города Харькова направлено обвинительное заключение в отношении главного врача по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в части ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения бюджетных средств пока продолжается.

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