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Глупая ложь Путина выдала его, как организатора химического теракта в Солсбери

Глупая ложь Путина выдала его, как организатора химического теракта в Солсбери

За время правления Путина российские спецслужбы стали более наглыми и менее компетентными.

Некомпетентность российских спецслужб при Путине все больше шокирует страны Запада. При этом сам Путин стал символом глупой «аналоговой лжи» в условиях «цифрового мира».

Британская пресса широко освещает тему об одном из химических террористов, обвиненных Лондоном в атаке в Солсбери, чье настоящее имя - Анатолий Чепига. Его выявили журналисты расследователи из Bellingcat и The Insider.

Daily Mail обращается за комментариями к Оуэну Мэтьюзу - журналисту и писателю, который много лет проработал в России, сообщает Би-би-си. И вот что он пишет:

«Высокий чин одного из отравителей (по данным Bellingcat и The Insider, Анатолий Чепига имеет звание полковника), а также участие официальных лиц в попытках отвести от него подозрения, говорит о том, что решение о проведении операции принималось на самом высоком уровне.

Уверенность в том, что она была одобрена лично Путиным, крепнет с каждым днем.

До того как Путин сам принял участие в нелепых попытках представить «Петрова» и «Боширова» обычными мирными туристами, можно было бы предположить, что неудачное отравление - самостоятельная операция одной из многочисленных российских спецслужб, которая была провалена», пишет издание.

Теперь, когда лицо и фамилия одного из террористов найдены на многочисленных фотографиях и в документах в интернете, можно говорить о том, что Путина поймали на попытке «аналоговой лжи» в «цифровом мире».

«Вместо того чтобы по-тихому разобраться с «предателем», Чепига и его неназванный пока подельник загрязнили отравляющим веществом половину города, убили ни в чем не повинную женщину и выставили себя перед всем миром некомпетентными идиотами», пишет Daily Mail.

Издание задается вопросом, который вынесен в заголовок статьи: «Как Запад отреагирует на доказательства лжи Путина?» Потребует ли Тереза Мэй новых санкций в отношении России? Прибегнет ли США к более жесткой риторике? Все это станет понятно в ближайшие дни.

«Сейчас же, - подчеркивает Daily Mail, - Кремль и его подручные ясно демонстрируют одно: они не просто способны на убийство и ложь, но к тому же недостаточно компетентны, как в одном, так и в другом».

***

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома.

Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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