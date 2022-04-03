Мюнхен. 5 вересня 1972 року о 4:30 ранку восьмеро терористів увірвалися в помешкання ізраїльської олімпійської збірної. Десь через місяць після трагедії Аарон Ярів та Цві Замір прийшли до Голди Меїр із планом – бійня в Мюнхені мала отримати помсту. Ізраїль помстився. Пошук і покарання нацистів був не настільки успішним, тривав довго, але також був.

Для тих, хто буде українською владою після війни, має бути справою честі – знайти і помститися. Злочини без терміну давності не вимагають стрімкості відплати. Імена командирів, офіцерів і сержантів (та й рядового складу) підрозділів, що катували Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель і ті міста і селища, про котрі ми поки не знаємо – не проблема для ССО України. Тож хто б не сідав в крісло глави держави, хто б не ставав до роботи в кабінеті керівника ССО, ГУР, СБУ – Справа Катів має лишатися пріоритетною, а опис звірств окупанта має нагадувати - немає прощення.

Хтось скаже – це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення – виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.

«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив. Вона довго сиділа мовчки.

Потім заговорила — ледь чутно, ніби сама до себе. Згадувала жахіття Голокосту і трагічний шлях єврейського народу крізь віки, з постійними утисками, цькуванням і вбивствами.

Нарешті вона підняла голову й подивилася на Яріва та Заміра.

— Посилайте хлопців, — проказала вона.»

(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»

Не знаю, яке буде його ім’я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». #одного_дня_після_війни Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих. Коли – не важливо. Мертві мають вдосталь часу чекати.

P.S. ...знайдіть хвильку, прочитайте "Моссад". Там не все ідеально і не ідеалістично, але...

Стисло про операцію Гнів Божий тут : https://www.istpravda.com.ua/articles/2022/01/10/160757/

Источник: facebook.com

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