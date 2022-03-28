Голова Балаклійської громади пішов на співпрацю з окупантами

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, про що публічно заявив жителям громади, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста.

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі.

Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!», написам в своєму Telegram-каналі Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости