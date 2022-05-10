Голова Вовчанського райсуду перейшла на бік РФ

Голова Вовчанського райсуду Ірино Уханьова перейшла на бік РФ, повідомив прокурор Харківщини Олександр Фільчаков на сесії облради 9 травня. Їй готують підозру

“На наступному тижні, я можу вам анонсувати заочне оголошення підозри. Але я вважаю, що, враховуючи те, що нашій Збройні сили йдуть у контрнаступ, ми цю посадову особу побачимо на лаві обвинувачених у суді. Це голова Вовчанського районного суду. Вона також перейшла на бік ворога”, — сказав Фільчаков.

Уханьова скандально відома через справу активіста та правозахисника Максима Корнієнко, який з 2016 року вимагає справедливого рішення для судді Уханьової та правоохоронців, які незаконно ув’язнили його на 15 діб за відеозйомку судового засідання.

Агентство Телевидения Новости