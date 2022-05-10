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Голова Вовчанського райсуду перейшла на бік РФ

Голова Вовчанського райсуду перейшла на бік РФ

Голова Вовчанського райсуду Ірино Уханьова перейшла на бік РФ, повідомив прокурор Харківщини Олександр Фільчаков на сесії облради 9 травня. Їй готують підозру

“На наступному тижні, я можу вам анонсувати заочне оголошення підозри. Але я вважаю, що, враховуючи те, що нашій Збройні сили йдуть у контрнаступ, ми цю посадову особу побачимо на лаві обвинувачених у суді. Це голова Вовчанського районного суду. Вона також перейшла на бік ворога”, — сказав Фільчаков.

Уханьова скандально відома через справу активіста та правозахисника Максима Корнієнко, який з 2016 року вимагає справедливого рішення для судді Уханьової та правоохоронців, які незаконно ув’язнили його на 15 діб за відеозйомку судового засідання. 

Агентство Телевидения Новости

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