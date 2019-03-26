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Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт»

Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт»

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

25.03.2019 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт», які упродовж 2010-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК «Укрспецекспорт» по зовнішньоекономічних контрактах, заволоділи грошовими коштами на суму майже 24 млн дол США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на час вчинення злочину становить понад 190 млн грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що вказані особи переховуються від органу досудового розслідування, їх оголошено в розшук. При цьому, за постановами інших органів досудового розслідування підозрювані також перебувають у розшуку за вчинення корисливих злочинів.

Водночас, у період реалізації злочинного плану по заволодінню вказаними грошовими коштами, один із підозрюваних колишній керівник ДК «Укрспецекспорт» був призначений на посаду керівника ДК «Укроборонпром», а у подальшому Міністром оборони України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Головна військова прокуратура

Источник: gp.gov.ua

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