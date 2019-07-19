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Головною військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність України

Головною військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність України

Прокурорами Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 на передовиці угорської газети «Карпаталія» ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» надруковано карту, на якій частина території України віднесена до Угорщини, а також міститься заклик «Угорець, вставай».

У діях невстановлених осіб містяться ознаки посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, а саме публічні заклики і розповсюдження матеріалів із закликами про вчинення дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі.

За вказаним фактом Головною військовою прокуратурою 18.07.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, а процесуальне керівництво Генеральним прокурором України визначено за прокурорами Головної військової прокуратури.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі та інші необхідні процесуальні дії.

Генеральна прокуратура України і надалі принципово реагуватиме на злочинні дії, які посягають на національну державність.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 110 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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Темы: война, гпу

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