Голову кредитної спілки, яка заволоділа понад 3 млн грн вкладників, засуджено на 10 років

За підтримки публічного обвинувачення в суді Ізюмською місцевою прокуратурою суд визнав винною 61-річну жінку в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вироком Куп’янського міськрайонного суду Харківської області голову кредитної спілки засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов'язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна.

За інформацією заступника керівника місцевої прокуратури Дениса Коновалюка, обвинувачена в ході судового розгляду не визнала себе винною у вчиненому, навіть під тиском зібраних під час досудового розслідування доказів, досліджених у судовому засіданні.

Так, протягом 2006-2010 років засуджена створила кредитну спілку та, працюючи на керівних посадах, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, здійснювала діяльність з надання фінансових послуг, а саме залучення внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки, залучення додаткових пайових внесків на договірних умовах, під проценти на визначений строк, надання фінансових кредитів членам спілки.

Не маючи намірів в подальшому виконувати договірні зобов’язання та повертати вкладені кошти, склала та видала договори внеску на депозитний рахунок, квитанції до прибуткових касових ордерів та особові книжки вкладників кредитної спілки.

Після складання вказаних документів засуджена отримані від потерпілих грошові кошти – понад 3 млн грн на розрахунковий рахунок кредитної спілки не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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