Голову смт. Миронівський на Донеччині засуджено до 6 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України

За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, Артемівським міськрайонним судом визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади) КК України, Миронівського селищного голову Бахмутського району Донеччини.

За вироком суду екс-посадовцю призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2014 року селищний голова, використовуючи свої службові повноваження та діючи із власних ідеологічних міркувань, активно сприяв проведенню на території смт. Миронівський незаконного референдуму про визнання легітимності так званої «ДНР», а саме – під час засідання Миронівської селищної ради умисно вніс до порядку денного питання щодо надання приміщення комунальної власності - Миронівського палацу культури для проведення «референдуму» та особисто позитивно проголосував за відповідне рішення ради.

Таким чином, за активного сприяння вказаного посадовця, у період з 7 по 11 травня 2014 року, на території смт. Миронівський на підставі підписаного ним рішення сільської ради ініціативною групою з числа невстановлених досудовим слідством осіб у вказаному приміщенні організовано «виборчу дільницю» та проведено так званий «референдум».

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Источник: gp.gov.ua

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