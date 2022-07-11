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Госдура собирается на внеочередную сессию

Госдура собирается на внеочередную сессию

7 июля российская Госдура ушла на каникулы, перед этим в спешке приняв пачку законов за последний день сессии. И тут Володину пришла команда из Кремля собрать Госдуру на внеочередную сессию, а он, как верная собаченка Путина, собирает депутатов на внеочередное заседание на понедельник.

Такая спешка необычна даже для РФ. Наши СМИ сразу начали рассуждать на тему, что Госдуру собирают, чтобы объявить войну Украине и наконец-то на законных основаниях объявить всеобщую мобилизацию. Сомневаюсь, хотя у сумасшедших все может быть и даже введение монархии.

Российские СМИ пишут, что основной целью внеочередного заседания Госдуры является рассмотрения законопроектов о срочной помощи экономике. Это очень мило звучит, если учесть, как часто в этих же СМИ пишут, что санкции Запада не влияют на экономику РФ. Мы то понимаем, что влияют. Но теперь и власть РФ начинает скулить на эту тему.

А часть экспертов заговорила о возможной смене российского правительства. И вот это интересно. Дело в том, что сегодня нет никаких реальных оснований предполагать, что кто-то вместо Мишустина будет чем-то лучше и справится со всеми проблемами. В рамках выстроенной Путиным системы управления и наложенных санкций на РФ никакое принципиальное улучшение качества работы правительства невозможно. Поэтому если смена правительства и произойдёт, то её целью будет лишь одно - запуск операции преемник и начало трансфера власти. И вот это будет самое интересное событие, если оно случится. Потому что от власти Путин может отказаться лишь вынужденно.

Но какой смысл гадать? Уже через несколько часов все станет понятным. А я ничего хорошего от Госдуры не жду. Нет причин.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/17159

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