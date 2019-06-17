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Госисполнитель незаконно продала квартиру

Госисполнитель незаконно продала квартиру

На квартиру был наложен арест, однако 40-летняя женщина-госисполнитель скрыла этот факт.

Документы были подделаны, квартира была выставлена на аукцион и продана за миллион гривен, которые поделили между собой участники схемы.

Площадь квартиры – более 120 кв.м.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на руководителя местной прокуратуры №1 Екатерину Шевцову, подозрение бывшему главному исполнителю одного из районных отделов ГИС согласовано по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление служебным положением, служебный подлог) УК Украины.

Напомним, что арестованы два члена банды “черных риэлтеров”. Мошенники подделывали документы на квартиры умерших харьковчан и перепродавали их.

Также жулики смогли за несуществующий долг в 20 тыс. грн. отсудить дом стоимостью в 2 млн. грн.

Как ранее сообщалось, в Харькове задержали «черных риэлторов» (фото, видео). Установлено 10 эпизодов незаконного завладения чужим имуществом, сума ущерба составляет более 5 миллионов гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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