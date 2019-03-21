Государственный исполнитель "погорела" на взятке в тысячу долларов

Государственный исполнитель одного из харьковских отделов ГИС требовала неправомерную выгоду в сумме 1000 американских долларов за закрытие исполнительного производства без уплаты штрафа. Злоумышленницу задержали во время получения доли взятки в размере 500 долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

По данным полиции, разоблачили злоумышленницу 19 марта сотрудники следственного отдела специальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины.

Женщина задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости