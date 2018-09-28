Государству вернулись выморочные паи стоимостью почти 800 тысяч

Волчанский райсу признал наследство выморочным и вернул государству земель общей стоимостью более 770 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным первого заместителя руководителя Чугуевского прокуратуры Ивана Ены, владельцы земельных паев на территории нескольких поселковых советов Волчанского района умерли много лет назад. В законные сроки наследники о своих права не заявили, поэтому 3 участка площадью почти 25 га должны были перейти в собственность государства.

Поселковые советы, несмотря на отсутствие наследников, не спешили признавать наследство выморочным и зачислять земли в собственность территориальных общин.

Поэтому прокуратура обратилась в суд. Кроме уже возвращенных трех участков, сейчас продолжается судебное разбирательство о возврате государству земельного участка площадью 8 га и стоимостью больше 250 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости