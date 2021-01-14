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Готов был закрыть дело за 20 тысяч: в Харькове полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве

Готов был закрыть дело за 20 тысяч: в Харькове полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве

В Харькове правоохранители разоблачили в коррупции бывшего начальника сектора патрульной полиции одного из отделений полиции Харьковского отдела полиции ГУНП в области и адвоката.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, им сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины ).

В ходе досудебного расследования установлено, что адвокат, зная о проведении дознания в уголовном производстве по нанесению телесных повреждений, вступил в сговор с указанным полицейским и разработал план по получению неправомерной выгоды с фигуранта дела.

Полицейский встретился с заявителем и пообещал повлиять на дознавателя, а именно - на принятие решения о закрытии дела. Стоимость такой «помощи» составила 20 тысяч гривен.

С целью сокрытия преступной деятельности деньги передавались через адвоката.

В декабре 2020 года мужчина встретился с адвокатом и передал ему указанную сумму.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, в том числе обыски по месту жительства полицейского, адвоката и в служебных помещениях отделения полиции.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что указанный полицейский систематически получал взятки в размере 4 тысяч гривен за непрепятствование предпринимательской деятельности.

Сегодня ему было сообщено о подозрении в еще одном уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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