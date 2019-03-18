ГПУ обязали возобновить дело против Сытника и Холодницкого

Суд вернул в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

Как сообщается, руководителей антикоррупционных органов подозревают во вмешательстве в деятельность экс-председателя ЦИК Михаила Охендовского. Дело в 2017 году было закрыто из-за "отсутствия события уголовного правонарушения". Отменить постановление требовал адвокат Охендовского Олег Бабич, суд жалобу удовлетворил.

Напомним, в 2016 году НАБУ сообщило Охендовскому о подозрении в получении взяток. По словам Сытника, дело против Охендовского стало "отголоском" так называемой черной бухгалтерии "Партии регионов". В этом производстве был необходим ряд международных поручений.

После этого, 8 мая 2018 года, в САП сообщили, что досудебное расследование в деле председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского второй раз было приостановлено прокурором. Тогда дело было приостановлено до получения ответов на международно-правовые поручения.

В тот же день в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что САП распространяет ложные сведения об ответах иностранных коллег на запросы по делу Охендовского. В частности, в НАБУ опровергли информацию САП о том, что Франция и Германия отказались выполнять запросы НАБУ по делу Охендовского "в связи с отсутствием признаков преступления".

"В ответ на запрос НАБУ компетентные органы Франции сообщили, что требуют определенных уточнений и разъяснений по поводу запроса. Что касается запроса Национального бюро в Федеративную Республику Германия: получена информация о его нахождении на согласовании с соответствующими подразделениями Федерального правительства ФРГ", - пояснили в НАБУ.

Агентство Телевидения Новости