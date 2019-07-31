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ГПУ спільно з Нацполіцією та ДБР на хабарі викрито співробітника патрульної поліції (ФОТО)

ГПУ спільно з Нацполіцією та ДБР на хабарі викрито співробітника патрульної поліції (ФОТО)

За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та оперативного супроводження Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, 28.07.2019 викрито інспектора сектору реагування патрульної поліції Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, щодо якого розглядається обвинувальний акт про вчинення іншого корупційного злочину. Так, зазначений правоохоронець, перебуваючи на стаціонарному блок-посту, розташованому неподалік від КПВВ “Новотроїцьке”, систематично, упродовж майже півроку вимагав та одержував неправомірну вигоду від громадян за непритягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За попередніми даними, за одну зміну на блок-пості зазначена посадова особа одержувала від громадян близько 50 тис грн неправомірної вигоди.

Після чергового одержання неправомірної вигоди в розмірі 3 тис грн та 2 тис російських рублів від особи, яка мешкає на тимчасово окупованій території та є інвалідом другої групи, працівника поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України, проведено першочергові слідчі дії, готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

ГПУ спільно з Нацполіцією та ДБР на хабарі викрито співробітника патрульної поліції (ФОТО)

ГПУ спільно з Нацполіцією та ДБР на хабарі викрито співробітника патрульної поліції (ФОТО)

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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