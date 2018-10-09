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ГПУ: Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови ОДА

ГПУ: Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови ОДА

Народний депутат України Олександр Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, зловживав службовим становищем в інтересах третіх осіб щодо незаконної передачі земельних ділянок.

Про це під час засідання регламентного комітету ВРУ заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Своїми умисними діями, вважає слідство, Вілкул вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило важкі наслідки громадським інтересам. Тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364, редакцією закону України від 2011 року, відповідно до частини 2 статті 4 ККУ. За сукупністю — Вілкул вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364. У зв’язку з цим я звертаюсь до комітету та ВРУ з клопотанням про зняття депутатської недоторканності з Олександра Вілкула для завершення досудового слідства, пред’явлення підозри, ознайомлення матеріалами і переходу, у разі остаточної доведеності, до суду”, — повідомив Ю.Луценко.

За словами Генпрокурора, зокрема, у травні 2011 року у О.Вілкула виник злочинний умисел, направлений на передачу в оренду ПАТ “Орджонікідзевський гірничозбагачувальний комбінат” в оренду земельних ділянок, “право розпорядження якими не входить до компетенції Дніпропетровської ОДА”.

“Ці ділянки були колективною власністю колгоспу-комбінату „Катеринівський“ та КСП імені Горького Нікопольського району Дніпропетровської області, які були їхню власністю, хоч і не поділені на земельні частки-паї”, — повідомив Ю.Луценко.

Источник: newsua.one

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