Грабят в подъездах: в Харькове нападают на женщин

В Харькове задержали злоумышленника, который нападал в подъездах на Алексеевке на женщин. Как сообщили в полиции, правонарушителем оказался 20-летний харьковчанин.

Так, 10 мая в 21:20 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 из службы «102» поступило сообщение, что в подъезде дома по проспекту Победы неизвестные напали на 65-летнюю харьковчанку и отобрали у нее сумку с вещами.

На следующий день, 11 мая, у дома по проспекту Победы неизвестные мужчины похитили сумку с личными вещами у 63-летней местной жительницы.

Одного из нападавших задержали. Им оказался 20-летний харьковчанин. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Также полицейские устанавливают лиц, которые также могут быть причастны к преступлениям.

Источник: sq.com.ua

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