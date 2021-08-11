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Грабили наркоманов под видом общественной организации: в Харькове задержали вымогателей (ФОТО)

Грабили наркоманов под видом общественной организации: в Харькове задержали вымогателей (ФОТО)

Преступная группировка представлялась правоохранителями и вымогала у наркозависимых граждан деньги.

Досудебное расследование установило, что в сентябре 2020 года глава отдела одного из общественных объединений в Московском районе Харькова, создал группу, которая якобы занималась безопасностью граждан. Маскируя деятельность под охрану правопорядка и борьбу с распространением наркотиков, члены группировки похищали и вымогать деньги у наркозависимых граждан. Наркоманов грозили сдать полиции. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковской областной прокуратуры.

Во время очередного грабежа, членов организации задержали.

Так, 6 августа 2021 года задержанные “патрулировали” Журавлевский гидропарк. Они обратили внимание на мужчину, который был похож на наркозависимого. Вымогатели представились работниками полиции, показали фейковые удостоверения и жетоны, а когда у парня заметили медицинские шприцы и лекарства, начали его избивать. После этого “охранники общественного порядка” забрала себе 1200 грн и складной нож.

Трем мужчинам сообщили о подозрении по факту грабежа, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 УК Украины). Сейчас суд решает вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет тюрьмы.

Грабили наркоманов под видом общественной организации: в Харькове задержали вымогателей (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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