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Грабитель около метро отобрал почти полсотни стартовых пакетов (фото)

Грабитель около метро отобрал почти полсотни стартовых пакетов (фото)

Инцидент произошел на Московском проспекте возле станции метро «Индустриальная».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, незнакомый мужчина подбежал к 55-летней продавщице и схватил со стола сумку, в которой были 49 стартовых пакетов мобильного оператора.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили приметы нападавшего и оперативно задержали его. Это оказался 34-летний житель пгт Большая Рогань. 

Вещественные доказательства изъяты, а следователем открыто уголовное производство по факту грабежа.

 

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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