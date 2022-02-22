Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 213

«Гражданская война»: в ОРЛО сообщили о прибытии наемников из РФ

«Гражданская война»: в ОРЛО сообщили о прибытии наемников из РФ

Обострение на Донбассе, связанное с резкой активизацией военных действий оккупационными войсками РФ, заставило главарей ОРЛО открытым текстом проговориться о том, что в воруженном конфликте Российской Федерации с Украиной, который в Москве упорно именуют «гражданской войной», участвуют российские наемники.

21 февраля представитель так называемой «Народной милиции ЛНР» некто Иван Филипоненко заявил на сайте «ведомства» о том, что более 400 наемников из России пополнили ряды террористов.

«Только в феврале, после начала нарастания угрозы нападения на Донбасс со стороны Киева, в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России. Также прибывают добровольцы из республик бывшего Советского Союза», — дословно из опубликованного заявления Филипоненко.

Не ограничиваясь наемниками, на временно оккупированных территориях срочно пополняют запасы «пушечного мяса», изобретая способы насильственной мобилизации населения.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Змію треба називати змією": Кулеба привітав використання у ЄС терміну "російська криза"
Сегодня 10:12    110
Один будинок, один актор: безглузді фейки за добу від російських пропагандистів
Сегодня 09:50    159
Що таке "напад під чужим прапором"
Сегодня 08:45    207
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.02.2022
Сегодня 08:36    128
Знищуючи цивільну інфраструктуру російські окупанти створюють привід для дискредитації українських захисників
Сегодня 08:10    175
СБУ встановила особу командира розвідників бойовиків, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині
Сегодня 07:43    197
Російська влада в ОРДЛО змушує чоловіків отримувати зброю для війни
Сегодня 07:26    193
Лукашенко і Путін вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування через загострення на Донбасі – міністр оборони Білорусі
21.02.2022 09:37    244
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
21.02.2022 09:25    344
Риск очень высок: глава НАТО оценил вероятность нового вторжения РФ в Украину
21.02.2022 09:14    306
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 