«Гражданская война»: в ОРЛО сообщили о прибытии наемников из РФ

Обострение на Донбассе, связанное с резкой активизацией военных действий оккупационными войсками РФ, заставило главарей ОРЛО открытым текстом проговориться о том, что в воруженном конфликте Российской Федерации с Украиной, который в Москве упорно именуют «гражданской войной», участвуют российские наемники.

21 февраля представитель так называемой «Народной милиции ЛНР» некто Иван Филипоненко заявил на сайте «ведомства» о том, что более 400 наемников из России пополнили ряды террористов.

«Только в феврале, после начала нарастания угрозы нападения на Донбасс со стороны Киева, в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России. Также прибывают добровольцы из республик бывшего Советского Союза», — дословно из опубликованного заявления Филипоненко.

Не ограничиваясь наемниками, на временно оккупированных территориях срочно пополняют запасы «пушечного мяса», изобретая способы насильственной мобилизации населения.

Источник: sprotyv.info

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