Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:59
Просмотров: 118

Гражданский торговый сухогруз Azburg (флаг Dominicana, судовладелец Malta), находившийся на 16-м причале Мариупольского морского порта, обстреляли российские нацисты

Гражданский торговый сухогруз Azburg (флаг Dominicana, судовладелец Malta), находившийся на 16-м причале Мариупольского морского порта, обстреляли российские нацисты

Как сообщает руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, это произошло 4 апреля примерно в 22:40.

Капитан судна подал сигнал SOS. Сообщается, что один член экипажа был ранен, начался пожар в машинном отделении.

По данным МВД Украины, обстрелянное судно Azburg в начало тонуть. На судне продолжается пожар.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место. Сообщается, что проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

Всего в экипаже судна 12 человек, из которых одна женщина. Сухогруз прибыл в порт Мариуполя 23 февраля из Болгарии.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Харківщині будуть відключати світло на вулицях, що не дотримуються режиму світломаскування
Сегодня 14:30    103
В Харьковской области создаются фильтрационные лагеря для переправки людей в РФ – обмудсмен
Сегодня 14:19    149
Массовая высылка российских дипломатов по всему миру
Сегодня 13:05    147
Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну - ГУР
Сегодня 12:00    226
Чому росармію в Україні добиває власна логістика?
Сегодня 11:14    189
Социологи в Европе отмечают рост негативного отношения к россиянам и России
Сегодня 11:05    183
Наглядно, как катастрофа в Украине выглядит в контексте других конфликтов — данные приводит The Economist.
Сегодня 10:53    192
Зеленский допускает, что, возможно, встречи между ним и Путиным не будет
Сегодня 10:42    224
Ситуація в Харківській області станом на 5 квітня
Сегодня 10:32    262
Верещук: План роботи гуманітарних коридорів 5 квітня 2022 року
Сегодня 10:01    140
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 