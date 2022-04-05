Гражданский торговый сухогруз Azburg (флаг Dominicana, судовладелец Malta), находившийся на 16-м причале Мариупольского морского порта, обстреляли российские нацисты

Как сообщает руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, это произошло 4 апреля примерно в 22:40.

Капитан судна подал сигнал SOS. Сообщается, что один член экипажа был ранен, начался пожар в машинном отделении.

По данным МВД Украины, обстрелянное судно Azburg в начало тонуть. На судне продолжается пожар.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место. Сообщается, что проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

Всего в экипаже судна 12 человек, из которых одна женщина. Сухогруз прибыл в порт Мариуполя 23 февраля из Болгарии.

Источник: telegram

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