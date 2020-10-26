Громадянин РФ організував «каруселі» на виборах в Україні: що відомо

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що в «день тиші» та в день виборів правоохоронці виявили низку порушень виборчого законодавства. Серед інших порушень правоохоронці припинили так звані «каруселі», повідомили у нацполіції.

«З 12 години ночі правоохоронці затримують автобуси, які їздять по регіонам та возять людей для проведення так званих «каруселей». Такі випадки є в Дніпропетровській області та Києві. Наразі затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали до столиці. Люди приїздили голосувати. Таку ж ситуацію виявили в Одеській області. Там організатором був громадян РФ, він вже затриманий. Всі громадяни, які знаходились в автобусах, дають покази», — сказав очільник поліції.

Ігор Клименко зазначив, що вчора ввечері в Києві поліція перевіряла заяви по Святошинському району, де 300 осіб намагалися отримати лікарняні листи про неможливість прийти на виборчу дільниці, щоб потім комісія прийшла додому. Виявилось, що особи намагалися маніпулювати. Однак, подальшу кваліфікацію зроблять підрозділи слідства.

«У «день тиші» надійшло 1141 повідомлення про порушення. В першу чергу це – незаконна агітація. Нацполіція реагувала на ці повідомлення та інформувала комунальні служби, які знімали ці бігборди. Розпочали 48 кримінальних проваджень. І сьогодні працюємо в посиленому режимі», — сказав він.

Ігор Клименко додав, що в одному із телеграм-каналі, який спеціалізується на пошуку роботи, поліція почала відслідковувати повідомлення про скупівлю голосів у столиці.

Источник: sprotyv.info

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