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ГУР - Катування росіянами полонених здійснюються під контролем ФСБ

ГУР - Катування росіянами полонених здійснюються під контролем ФСБ

Попереджаємо: цей матеріал не призначений для людей зі слабкою психікою (18+)

● Перехоплення розмови російського окупанта Костянтина Соловйова (зараз знаходиться в Харківській області) зі своєю матір’ю розкриває подробиці тортур до яких вдаються російські військові щодо українських полонених.

Рашист розповідає про страшні знущання та вбивства, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові. Окупант з радістю переймає «досвід» та мріє перенести його на власного батька.

● Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками.

Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.

● Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення.

Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому, до «професіоналів» з ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії РФ.

- Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)

Тел. +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник

15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв.01

Зареєстрований в соціальних мережах:

«Одноклассники» (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), «Вконтакте» (https://vk.com/batikakostia).

- Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)

Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв.1

Зареєстрована в соціальній мережі «Одноклассники» (ok.ru/profile/529163184549)

Источник: https://t.me/DIUkraine/442

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