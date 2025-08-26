ГУР оприлюднює інформацію про сімох викрадачів українських дітей

WAR&SANCTIONS: ГУР оприлюднює інформацію про сімох осіб, причетних до мілітаризації українських дітей на окупованих територіях

ГУР МО України у розділі “Викрадачі дітей” на порталі War&Sanctions https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/persons?kp%5Bpub_id%5D=172 публікує дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.

Держава-агресор рф продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного “виховання”.

Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн кремля.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

● керівництво спортивних клубів “Сила Донбасу“ та “Спартак”;

● керівництво руху “Юнармія”;

● представники окупаційної та регіональної влади рф;

● очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону “War&Sanctions”, який відбувся в травні.

Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»