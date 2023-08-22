Хакери зламали пошту заступника глави Держдуми рф Бабакова: Корупційні схеми на сотні мільйонів та обхід санкцій, - InformNapalm

Українські хакери з команди "Кібер Спротив" зламали пошту заступника голови Держдуми рф Олександра Бабакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Inform Napalm.

У російській Думі Бабаков займається міжнародними питаннями (міжпарламентське співробітництво, звʼязки зі співвітчизниками за кордоном).

Зареєстрований Бабаков за адресою г. Москва, Славянский б-р, буд.1, кв.394. Він одружений та має трьох дітей. Його молодша донька Зоя народилася у 2006 у Франції.

Старший син Бабакова – Михайло також навчався у Франції, а від початку мобілізації в рф був оформлений помічником депутата Держдуми рф (свого батька) Також Михайлу нещодавно видали військовий квиток.

Хакери дізналися, що Бабаков має проблеми із серцем та важко переніс коронавірус. Депутат їздив лікуватися до Швейцарії вже після 2014 року попри те, що перебував під санкціями. Йому окремо надавали дозвіл на виїзд для лікування.

"Кібер Спротив", проаналізувавши пошту канцелярії Бабакова, знайшов документи з виписками щодо руху коштів, виписки по рахунку "Центрокредит". російський парламентар займався "відмиванням" коштів.

Так, у лютому 2023 помічник Бабакова Євген Зобнін, "просить займ" у нього в розмірі 100 млн рублів. Строк дії договору 3 роки.

"Тепер протягом цього строку Олександр Бабаков зможе вимивати корупційні надходження, хабарі та подарунки, роблячи їх "чистими". Це навіть можна буде вказати в декларації. Щодо "погашення" таких "займів" в пошті Бабакова був знайдений дуже цікавий документ – "рекомендації щодо наповнення рахунків з підрахунками залишків", - йдеться в розслідуванні.

Також на пошті було знайдено скани документів Зобніна. Він постійно супроводжує Бабакова, особливо в закордонних поїздках. Цього року був з Бабаковим в Індії. Також може бути його водієм. Але окрім статусу помічника, Євген ще ввозить в росію техніку Apple.

На пошту Бабакова Зобнін надсилав листи з прайсами на техніку від болгарського посередника Wholesale Electronics, Ltd.

Також російський депутат "відмиває" кошти за допомогою нерухомості. У Бабакова був внесок як співінвестора у будівництво нерухомості ТОВ "Центр Строй". Внесок складає 770 млн рублів. У його декларації за 2022 вказано, що він заробляє 8 млн рублів на рік.

Бабаков формально розірвав договір з забудовником, і той йому зобовʼязується повернути 770 мільйонів.

Також Бабаков лобіює інтереси свого помічника, а за сумісництвом – Голови ради директорів ТОВ "Газпром СПГ технології" Олексія Кахідзе.

"росія намагається створити нову інфраструктуру на скрапленому газі, вкладає кошти в розвиток транспорту, що їздить на газу, пропонує свої проєкти з розвитку СПГ-інфраструктури Ірану та країнам Африки. А заробляють на цьому зокрема Кахідзе і Бабаков", - пише Inform Napalm.

Хакери опублікували запити Кахідзе до російського уряду, які перенаправляє Бабаков для вибиття преференцій ТОВ "Газпром СПГ технології".

Бабаков, Кахідзе, Зобнін, за даними хакерів, їздили у Монголію, ймовірно, "розширювати ринок СПГ".

"Декілька років тому "Газпром СПГ технології" вирішили будувати малотонажний комплекс з виробництва скрапленого природного газу. От тільки проблема в тому, що комплекс треба будувати у природоохоронній зоні Усурійського заповідника – на території біосферного заповідника "Кедрова падь" та національного парку "Земля леопарда". Звісно, Міністерство природних ресурсів та екології відмовило у виділенні землі та будівництві. Що робить Кахідзе? Біжить скаржитися Бабакову, і навіть надсилає йому готову чернетку з клопотанням до Мінекології від імені Бабакова. Лишається тільки поставити вихідний номер і підпис", - йдеться в розслідуванні.

В іншому випадку "Газпром СПГ технології" хотіло побудувати новий проєкт в Солнечногорську під Москвою. Але хотіло зекономити на податках, підрядах, землі тощо. Після цього подали запит Бабакову з проханням створити "окрему економічну зону". Офіс російського депутата "бере це в роботу".

"З моменту повномасштабного вторгнення рф, основними напрямками роботи Бабакова стало розширення співпраці із країнами Африки та Сходу з метою мінімізувати західні санкції. Саме він відповідав за проведення масштабної міжпарламентської конференції рф-Африка в березні 2023 року, та працював над другим самітом рф-Африка в Санкт-Петербурзі в липні цього року", - пише Inform Napalm.

За даними розслідувачів, Бабаков наразі займається на парламентському рівні обходом західних санкцій.

Також Бабаков має чудові особисті відносини із президентом Сербії Вучичем. Про це свідчить лист із привітанням з днем народження.

"Доволі неочікувано було побачити документи по російському впливу в Боснії і Герцеговині. Станом на 2022 рік російська компанія "Зарубєжнєфть" продовжує попри санкції займатися будівництвом газотранспортної інфраструктури", - йдеться в розслідуванні. Також у листах фігурує голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. За даними презентації у листах, рф планує використовувати західні турбіни Siemens та Ansaldo.

Також Бабаков активно співпрацює з праворадикальною проросійською грузинською партією "Консервативний рух" Грузія, яка просуває проросійські та антиамериканські/антиєвропейські наративи. Він активно підтримує контакти із "керівництвом" окупованого Придністров'я. Саме через Бабакова проросійські окупанти просять гроші на своє існування і просять зрівняти в правах "громадян Придністровʼя" з росіянами, пише Inform Napalm.

"В пошті Бабакова є багато інших цікавих документів щодо просування російських інтересів в Болгарії, Греції, Мексиці, Сирії, Туркменістані, Хорватії тощо. Усюди традиційний російський влпив – підсаджування на енергетичну голку, або ж робота з місцевою проросійською агентурою та російськими етнічними анклавами", - йдеться в розслідуванні.

Тісно співпрацює Бабаков і з Міжнародним союзом російських співвітчизників, створеним для гібридного впливу та дестабілізацій. Вона відповідальна за привезення "спостерігачів" на т.зв. "референдум" в Криму. Є лист з клопотанням Бабакова про нагородження "спостерігачів" до річниці незаконного "референдуму".

"Також з листувань Бабакова відомо про спроби завезення росіян, що проживають на Заході, в Крим "на лікування". Для цього здійснювалась робота із пошуку авіакомпаній, які готові були б літати в Крим в порушення санкцій. Бабаков звертався і до "Аерофлоту", до "Уральських авіаліній", авіакомпанії "Сибір" тощо.

Відомо, що авіакомпанія "Азимут" погодилась на порушення повітряного простору України. Також МСРС проводить активні заходи у вигляді конкурсів та вікторин серед дітей окупованих територій, країн "СНД" та Європи про Другу світову війну. І звісно ж, приймальня Бабакова перебувала в постійних контактах з маріонетками Москви, які формально керують ОРДЛО – Денисом Пушиліним та Лєонідом Пасічніком", - пишуть розслідувачі.

Також Бабаков відповідальний за поширення дезінформації серед іноземних парламентів про "біолабораторії в Україні".

З листувань Бабакова також дізнались, що рік тому в російській Держдумі підіймали питання, щоб визнати Україну "терористичною державою", проте МЗС рф виступило проти такої ініціативи депутата Делягіна і в результаті її не підтримали.

Є у пошті Бабакова і вітальні телеграми Стівену Сігалу та листи до Міллера з проханням надати "Фонду підтримки кінематографії Стівена Сігала" 1 млрд рублів, враховуючи "масштаб особистості".

Джерело: uainfo.org

Новости портала «Весь Харьков»