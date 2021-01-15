Хакеры в прошлом году похитили $3,8 млрд. в криптовалюте

Согласно данным исследования Atlas VPN, за двенадцать месяцев прошлого года хакеры совершили 122 атак на компании, работающие в блокчейн-индустрии, в результате чего было украдено криптовалюты на 3,8 миллиарда долларов США.

Эксперты сообщили, что из этих средств 3 миллиарда долларов в крипто хакерам удалось украсть в ходе успешных атак на криптовалютные кошельки.

За прошлый год биржи и обмены виртуальных валют пережили 28 взломов, во время которых злоумышленники вывели монет на общую сумму в 300 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что подсчеты потерь криптокомпаний и обменов производились на основе курсов валют за 12 января 2021 года.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»