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Хакеры в прошлом году похитили $3,8 млрд. в криптовалюте
Согласно данным исследования Atlas VPN, за двенадцать месяцев прошлого года хакеры совершили 122 атак на компании, работающие в блокчейн-индустрии, в результате чего было украдено криптовалюты на 3,8 миллиарда долларов США.
Эксперты сообщили, что из этих средств 3 миллиарда долларов в крипто хакерам удалось украсть в ходе успешных атак на криптовалютные кошельки.
За прошлый год биржи и обмены виртуальных валют пережили 28 взломов, во время которых злоумышленники вывели монет на общую сумму в 300 миллионов долларов США.
Стоит отметить, что подсчеты потерь криптокомпаний и обменов производились на основе курсов валют за 12 января 2021 года.
Источник: internetua.com
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