Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 56

Хакеры в прошлом году похитили $3,8 млрд. в криптовалюте

Хакеры в прошлом году похитили $3,8 млрд. в криптовалюте

Согласно данным исследования Atlas VPN, за двенадцать месяцев прошлого года хакеры совершили 122 атак на компании, работающие в блокчейн-индустрии, в результате чего было украдено криптовалюты на 3,8 миллиарда долларов США.

Эксперты сообщили, что из этих средств 3 миллиарда долларов в крипто хакерам удалось украсть в ходе успешных атак на криптовалютные кошельки.

За прошлый год биржи и обмены виртуальных валют пережили 28 взломов, во время которых злоумышленники вывели монет на общую сумму в 300 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что подсчеты потерь криптокомпаний и обменов производились на основе курсов валют за 12 января 2021 года.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Цифрова трансформація митниці
Сегодня 09:09    81
Осталось две попытки. В США программист потерял пароль от кошелька с биткоинами на $220 миллионов
Сегодня 07:28    146
Укрзалізниця запустила чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків
13.01.2021 09:55    153
У 2021 році Мінцифра запускає національну онлайн-платформу електронної демократії
13.01.2021 08:14    138
За перший місяць роботи платформою «Всеукраїнська школа онлайн» скористалися майже 5 млн разів
12.01.2021 09:12    136
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. По приказу Путина в Чечне были напечатаны 40 млрд. фальшивых евро для подрыва ЕС
12.01.2021 08:51    677
В Минцифре рассказали, какие услуги могут появиться онлайн в 2021 году
12.01.2021 07:39    178
Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті року
11.01.2021 09:50    181
Українцям не рекомендують проводити тривалий час в смартфоні
11.01.2021 06:17    532
Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа
10.01.2021 09:35    131
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 