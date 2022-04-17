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Харьковчан предупреждают о мошенниках, выдающих себя за службу 1562

Харьковчан предупреждают о мошенниках, выдающих себя за службу 1562

Мошенники звонят харьковчанам и под видом волонтеров, якобы помогающих городским службам 1562 и 1535, выпытывают паспортные данные.

«В последнее время участились случаи, когда звонят по телефону неизвестные люди, говорят, что они волонтеры и помогают диспетчерским службам 1562 и 1535, – сообщили в городской службе 1562. – Эти якобы волонтеры предлагают анкеты для получения помощи от ООН (ЮНИСЕФ, президента и др.) и просят, чтобы им предоставили персональные данные: паспортные данные, ФИО, ИНН».

В 1562 подчеркнули: городские диспетчерские службы принимают заявки, они не звонят абонентам и не собирают анкетные данные.

«Будьте бдительны, не сообщайте никаких персональных данных. В случаях, когда вам позвонили по телефону такие «волонтеры», запишите номер телефона, с которого вам позвонили, и предоставьте его сотрудникам полиции (102)», — рекомендуют в «1562».

Что же касается помощи от ЮНИСЕФ, то ее действительно можно оформить, но безо всяких «волонтеров». Можно зайти по ссылке или же обратиться на бесплатную «горячую» линию: 0 800 600 017 (работает ежедневно с 8:00 до 22:00).

Источник: objectiv.tv

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