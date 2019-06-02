Харьковчан предупреждают о новом “разводе”

В городе действуют телефонные мошенники, которые представляются налоговиками.

Как сообщают в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, на сегодняшний день имеют место неединичные случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности. Мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГФС региона и требуют деньги для улаживания вопросов по поводу “проверок” или на какие то другие нужды.

В ГФС призвали жителей региона быть максимально бдительными и не поддаваться на подобные провокации. “Если будут происходить или уже были такие телефонные звонки, не замалчивайте факты, немедленно звоните по тел. 0-800-501-007 (направление 4)”, – обратились в ГФС к горожанам.

Как сообщалось ранее, 85-летняя харьковчанка стала жертвой телефонных мошенников.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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