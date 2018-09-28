Харьковчанин без документов вез семь тонн бензина (фото)

Фискалы обнаружили факт перевозки бензина без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрия Сердюка.

По его словам, грузовой автомобиль без документов на отрезке трассы Львов-Киев-Харьков. Во время проверки документов и осмотра автомобиля установлено, что руководил грузовиком 40-летний житель Харьковщины.

Зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины. Кроме того, из незаконного оборота изъято 7 тонн бензина на сумму около 231 тисяч гривен и автомобиль «ЗИЛ 130» на сумму почти 405 тысяч. Общая сумма изъятых товаров более 630 тысяч гривен.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению каналов поставки горюче-смазочных материалов и мест реализации.

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