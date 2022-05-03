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Харьковчанин хранил дома арсенал

Харьковчанин хранил дома арсенал

Харьковчанин хранил дома арсенал. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 43-летний харьковчанин незаконно хранил в своей квартире, расположенной в Киевском районе Харькова, боеприпасы и взрывные устройства (почти 1100 патронов калибра 5,45, ручную боевую гранату и запал к гранате).

1 мая мужчина был задержан в порядке ст. 208 КПК Украины, ему сообщено о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

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