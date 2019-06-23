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Харьковчанин напал на патрульного с кулаками: начато расследование

Харьковчанин напал на патрульного с кулаками: начато расследование

Правоохранители расследуют нападение харьковчанина на сотрудника патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным патрульных, в четверг вечером, 20 июня, они получили вызов на улицу 23 Августа. Там на земле лежал мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранители привели его в чувство и пытались поговорить. Однако в  это время к патрулю подошел неизвестный и стал нецензурно выражаться в сторону правоохранителей. В ходе конфликта мужчина напал на полицейского и нанес ему несколько ударов кулаками.

Патрульные задержали хулигана и составили на него административный протокол по статье 173 ("мелкое хулиганство") КУоАП. Также ему грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины -  ст. 342 ("сопротивление полиции") и ст. 345 ("умышленное нанесение сотруднику правоохранительных органов телесных повреждений") УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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