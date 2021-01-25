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Харьковчанин продавал оружие (ФОТО)

Харьковчанин продавал оружие (ФОТО)

Жителя Харькова арестовали за торговлю оружием времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался 40-летний местный житель. За 9800 грн продал мужчине автомат Mauser, а также пообещал передать ему еще один "ствол". Через время фигурант принес покупателю автомат МP-40, который оценил в 35 тыс грн. Во время совершения сделки подозреваемого задержали. У него в доме силовики нашли еще несколько единиц огнестрельного оружия.

Уголовное производство открыто по статье 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием").

Харьковчанин продавал оружие (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

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