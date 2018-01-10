Криминал
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10.01.2018 18:12
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Харьковчанин просит Порошенко создать открытый реестр педофилов

Вячеслав Марков, зарегистрировавший петицию, подчеркивает, что это его инициатива как гражданина Украины и с его профессиональной деятельностью - как подполковника и декана факультета подготовки специалисты для борьбы с киберпреступностью Харьковского национального университета внутренних дел документ связан.

На своей странице в "Фейсбук" Марков опирается на опыт США и стран Европы, в этом вопросе и отмечает, что "очень важно создать условия, чтобы на карте Европы не осталось "белых пятен", спрятавшись в которых педофилы получат возможность избежать надзора, то есть оставаться опасными ". Пока его петицию поддержали 55 человек, из необходимых 25 000 подписей. Среди отзывов - поддерживающее данную инициативу, и те, кто категорически против. Среди последних правозащитница Людмила Клочко, которая считает, что в этой петиции нет оснований быть рассмотренной в Украине, ведь все граждане, во-первых, пользуются презумпцией невиновности, во-вторых, подобный реестр будет полезным только для правоохранителей, открывать его для широкой публики будет ошибкой.

Людмила Клочко, руководитель общ. приемной Харьковской правозащитной группы

Я дуже сподіваюсь, що в Україні такого не буде, тому що в нас є закон про захист персональних даних,я кий захищає персональні даі кожної людини. Якщо ці данні які він хоче оприлюднити є, то поліція може ними користуватися,а просто люди дивитись на цей реєстр можуть бути дуже погані наслідки, наприклад, ви дізнаєтесь, що ваш сусід в цьому реєстрі, чи будете ви з ним спілкуватися, чи надасте йому коробку сірників, коли він її попросить? Це дуже важлива і важка справа, коли ти занесений в якийсь реєстр

Сам автор петиции Вячеслав Марков от интервью на камеру отказался, по телефону сообщил, что пока его предложение имеет небольшой резонанс и говорить не о чем.

 

Агентство Телевидения Новости

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