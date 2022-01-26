Харьковчанин пытался убить иностранца молотком

Следователи Харькова сообщили о подозрении мужчине за совершение покушения на убийство иностранца.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 января с многочисленными травмами и переломами в больницу госпитализирован 46-летний гражданин Индии.

Злоумышленник молотком нанес многочисленные телесные повреждения пострадавшему.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к преступлению причастен 46-летний харьковчанин, ранее арендовавший часть частного домовладения, где проживает иностранец. Подозреваемый пришел в дом и, держа в руке молоток, начал наносить удары потерпевшему, чем причинил ему значительные телесные повреждения.

Причину своего поступка подозреваемый объяснять отказался.

25 января злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следователи Харьковского районного управления полиции №3 открыли уголовное производство по ч. 2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости