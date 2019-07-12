Харьковчанин выращивал во дворе частного дома коноплю

11 июля в ходе санкционированного обыска двора частного дома на улице Шаляпина работники полиции обнаружили и изъяли более 300 кустов конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина выращивал каннабис для собственных нужд. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости