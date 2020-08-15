Харьковчанин убил мать и скрывался от правоохранителей две недели

В Харькове полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери. Поиски злоумышленника продолжались две недели, а 14 августа около 21:30 сотрудник патрульной полиции увидел у дома по улице Валентиновской мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, и задержал его.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 1 августа в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по проспекту Тракторостроителей тела 74-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами тела, спины и лица.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В совершении данного преступления обоснованно подозревался 49-летний сын убитой, страдающий психическим расстройством.

В настоящее время в связи с заболеванием преступник находится в специализированной больнице.

Агентство Телевидения Новости