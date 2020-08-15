Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:36
Просмотров: 129

Харьковчанин убил мать и скрывался от правоохранителей две недели

Харьковчанин убил мать и скрывался от правоохранителей две недели

В Харькове полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери. Поиски злоумышленника продолжались две недели, а 14 августа около 21:30 сотрудник патрульной полиции увидел у дома по улице Валентиновской мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, и задержал его.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 1 августа в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по проспекту Тракторостроителей тела 74-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами тела, спины и лица.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В совершении данного преступления обоснованно подозревался 49-летний сын убитой, страдающий психическим расстройством.

В настоящее время в связи с заболеванием преступник находится в специализированной больнице.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 