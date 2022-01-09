Харьковчанин убил соседку и неделю хранил труп на балконе

Тело убитой им 42-летней женщины злоумышленник около недели держал на балконе квартиры: позже решил избавиться от трупа, упаковал в мешок и выбросил в пруд.

08 января 2022 в 15:18 в дежурную часть отдела полиции Основянского района Харькова поступило сообщение от оператора «102». На линию позвонила женщина и заявила об обнаружении тела в пруду по улице Грозненской.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили тело женщины, ноги которой были связаны скотчем, им же к конечностям был примотан кусок асфальта. По предварительным выводам криминалистов, смерть потерпевшей была насильственной.

Следователи открыли по указанному факту уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Личность погибшей удалось установить: 42-летняя харьковчанка, проживавшая в доме по улице Грозненской вместе с матерью и сыном. Мать погибшей рассказала правоохранителям, что последний раз видела дочь месяц назад. С заявлением об исчезновении родственники в полицию не обращались, так как дочь вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и не раз надолго уходила из дома. Также пенсионерка сообщила, что дочь поддерживала отношения с их 43-летним соседом. Мужчина заявил полицейским, что не видел потерпевшую около месяца и где она может быть не знает. Другая же соседка вспомнила, что в начале декабря прошлого года заметила пострадавшую в компании другого мужчину, который также проживает в этом же доме.

Таким образом оперативники вышли на подозреваемого – мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи подозреваемого в совершении грабежа. Выяснилось, что 7 декабря 2021 года женщина вместе с другими своим знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа. При распитии спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил женщину кулаком в лицо. Она упала на пол, а компания продолжила застолье в другой комнате. Когда вечеринка кончилась, женщина уже была мертва.

Хозяин квартиры вынес тело убитой на балкон и закрыл. Приблизительно через неделю злоумышленник положил тело в строительный мешок и отнес к пруду рядом с домом.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, задержанный признался в совершении тяжкого преступления и сотрудничает со следствием. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости