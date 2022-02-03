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Харьковчанин украл заглушки с мусопроводов в 35 многоэтажках

Харьковчанин украл заглушки с мусопроводов в 35 многоэтажках

Кроме заглушек, мужчина снимал и решетки, нанеся ущерб КП «Жилкомсервис».

Также харьковчанин специализировался на кражах телефонов граждан, и в суде доказали 17 таких краж. Ко всему прочему он побил сожительницу за отказ жить с ним дальше. Женщину спасли соседи, спрятав ее в своей квартире. И угнал автомобиль. Весь этот «букет» деяний подсудимого перечислен в материалах Единого реестра судебных решений Украины.

«Промышлял» вор в многоквартирных домах на Салтовке — на ул. Академика Павлова, Зубенко, пр. Юбилейном, Героев Труда. А телефоны крал в районе ст. м. «Академика Барабашова», на самом одноименном рынке, на остановках, в супермаркетах и магазинах.

Московский райсуд Харькова 14 января 2022 года признал мужчину виновным по ст. 185 и ст. 289 УК Украины — «кражи», «угон». Приговор — 7 лет 5 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.

Также вора признали виновным, но освободили от наказания за нанесение легких лесных повреждений сожительнице (за истечением срока давности). Сожительницу он побил в сентябре 2016 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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