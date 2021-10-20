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Харьковчанин устроил поджог на стоянке на несколько миллионов: его будут судить

Харьковчанин устроил поджог на стоянке на несколько миллионов: его будут судить

В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который устроил поджог на стоянке в Киевском районе Харькова. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, злоумышленнику инкриминируют совершение преступления по факту умышленного повреждения имущества путем поджога, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Установлено, что 22 июля 2021 года ранее судимый мужчина зажигалкой поджег несколько бутылок с горючим веществом и перебросил их на территорию стоянки, где были припаркованы автомобили.

"В результате поджога оказались повреждены несколько автомобилей, которые арендует предприятие у одного из харьковских ООО", - рассказал руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков.

Сумма нанесенного поджигателем ущерба составила свыше 3,5 млн грн.

За содеянное фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник: sq.com.ua

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Темы: суд, харьков

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