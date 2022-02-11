Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 16

Харьковчанин «заминировал» собственное жилье

Харьковчанин «заминировал» собственное жилье

Мужчина сообщил в полицию о наличии тротила в общежитии.

Минером оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе за ложное сообщение о заложении взрывчатки. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанин находился на испытательном сроке. «Минера» задержали. Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 259 («заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»).

Происшествие случилось вечером 8 февраля на ул. Библика.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:54    1790
В Харькове хотят убрать русскоязычную рекламу
Сегодня 08:35    89
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 10.02.2022
Сегодня 08:27    77
В Харькове предприниматели нанесли ущерб государству от незаконной добычи песка в 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня 08:09    130
Спасатели рассказали подробности масштабного пожара в Харькове
Сегодня 07:43    166
Треть защитных сооружений в Харьковской области непригодны для использования
Сегодня 07:17    145
На Харківщині виявлено понад 2 тисячі порушень під час проведення планової перевірки АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Сегодня 06:50    138
Харьков вошел в топ-15 городов мира по уровню пробок на дорогах
Сегодня 06:24    129
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    169
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    259
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 