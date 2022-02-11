Харьковчанин «заминировал» собственное жилье

Мужчина сообщил в полицию о наличии тротила в общежитии.

Минером оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе за ложное сообщение о заложении взрывчатки. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанин находился на испытательном сроке. «Минера» задержали. Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 259 («заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»).

Происшествие случилось вечером 8 февраля на ул. Библика.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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