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Харьковчанин «заминировал» собственное жилье
Мужчина сообщил в полицию о наличии тротила в общежитии.
Минером оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе за ложное сообщение о заложении взрывчатки. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Харьковчанин находился на испытательном сроке. «Минера» задержали. Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 259 («заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»).
Происшествие случилось вечером 8 февраля на ул. Библика.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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