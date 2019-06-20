Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:12
Просмотров: 123

Харьковчанина избили и ограбили в лесопосадке: подозреваемый задержан

Харьковчанина избили и ограбили в лесопосадке: подозреваемый задержан

За разбойное нападение на прохожего в Холодногорском районе города задержали 31-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 июня около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом был доставлен 51-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что  на мужчину в районной лесопосадке напал неизвестный и избил палкой. Когда пострадавший потерял сознание, злоумышленник забрал сумку с вещами и скрылся. В сумке находился мобильный телефон, планшет, деньги в сумме 1500 гривен и документы.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Шевченковского района. Его задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 