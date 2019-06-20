Харьковчанина избили и ограбили в лесопосадке: подозреваемый задержан

За разбойное нападение на прохожего в Холодногорском районе города задержали 31-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 июня около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом был доставлен 51-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что на мужчину в районной лесопосадке напал неизвестный и избил палкой. Когда пострадавший потерял сознание, злоумышленник забрал сумку с вещами и скрылся. В сумке находился мобильный телефон, планшет, деньги в сумме 1500 гривен и документы.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Шевченковского района. Его задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости