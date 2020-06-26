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Харьковчанина поймали на продаже баз данных с ограниченным доступом

Харьковчанина поймали на продаже баз данных с ограниченным доступом

В зависимости от объема информации, злоумышленник продавал информацию за цену от 700 до 7500 долларов США.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, сотрудники киберполиции, совместно со Службой безопасности Украины, раскрыли деятельность 36-летнего жителя Харькова, который занимался продажей баз данных с ограниченным доступом.

Правоохранители установили, что на специализированных хакерских форумах мужчина систематически размещал объявления о продаже электронных баз данных предприятий и финансовых учреждений, оплату за которые получал на анонимные криптовалютные кошельки и иностранные электронные платежные системы.

Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику, которую направили на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники полицейские получили доказательства мошеннической деятельности фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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